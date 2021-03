Juventus | Pirlo su Morata | “E’ un giocatore fondamentale per noi”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ uno dei protagonisti indiscussi della gara contro lo Spezia nell’anticipo della 25esima giornata di campionato di Serie A. Stiamo parlando del centravanti Alvaro. I bianconeri, a corto di gol durante il corso del primo tempo, hanno trovato la rete decisiva al 62esimo proprio grazie all’attaccante spagnolo., come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo solo un minuto dal suo ingresso trova il gol, portando così lain vantaggio. Un segnale ben preciso quello dato da, che mette in risalto il notevole cambiamento dellacon la sua presenza in campo. “E’ unper noi – ha affermato il tecnico bianconero – lo abbiamo preso per queste caratteristiche: abbina qualità da uomo squadra alla capacità di fare gol. ...

- Spezia 3 - 0 , il tecnico bianconero Andrea, soffre per tutto il corso del primo tempo e si riscatta all'inizio del secondo. Uno Spezia quello guidato da Italiano all'altezza della ...- Gigi Buffon pensa al ritiro , il portiere bianconero racconta del suo futuro in maglia durante un' intervista al The Guardian . Un simbolo fondamentale della squadra di Andrea. ...«La pressione è una cosa che a lui piace, come a tutti noi. Con 6/7 giocatori di peso fuori, però, anche per le scelte cambia qualcosa». Juve Spezia LIVE Noi non utilizziamo questo discorso, sopperiam ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "La mia amicizia con Pirlo risale al 1993, insieme a Gattuso. Poi abbiamo avuto la fortuna e la capacità di condividere un'esperienza come la vittoria dei Mondiali, cred ...