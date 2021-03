Inter, Conte: “Ogni partita va giocata come una finale. Non mi interessa fare calcoli” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antonio Conte è Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Parma-Inter, in programma giovedì 4 marzo alle 20.45. “Affrontiamo una squadra che ha un classifica pesante, ma nell’ultimo anno e mezzo ci hanno sempre messo in difficoltà. Servirà fare attenzione”, ha spiegato il tecnico dell’Inter. Che in un anno e mezzo ha visto la sua squadra fare dei miglioramenti importanti: “Dopo un anno e mezzo di lavoro, per forza di cose la squadra deve crescere, nei singoli e come organizzazione”, sottolinea Conte. “Quest’anno abbiamo battuto la squadra che ha vinto per nove anni consecutivi, ed è un dato di fatto. L’anno scorso ci avevano battuto sia all’andata che al ritorno. Quella vittoria ci ha dato più autostima e consapevolezza nei nostri ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Antoniovenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Parma-, in programma giovedì 4 marzo alle 20.45. “Affrontiamo una squadra che ha un classifica pesante, ma nell’ultimo anno e mezzo ci hanno sempre messo in difficoltà. Serviràattenzione”, ha spiegato il tecnico dell’. Che in un anno e mezzo ha visto la sua squadradei miglioramenti importanti: “Dopo un anno e mezzo di lavoro, per forza di cose la squadra deve crescere, nei singoli eorganizzazione”, sottolinea. “Quest’anno abbiamo battuto la squadra che ha vinto per nove anni consecutivi, ed è un dato di fatto. L’anno scorso ci avevano battuto sia all’andata che al ritorno. Quella vittoria ci ha dato più autostima e consapevolezza nei nostri ...

