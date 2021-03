Imprese e famiglie stremate. Per i ristori non c’è fretta. In due mesi non si è visto un euro dei 32 miliardi stanziati da Conte. Servono ancora 7-10 giorni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Servono ancora giorni al governo Draghi – dai 7 ai 10 – per rispondere alla crisi economica che attanaglia famiglie, lavoratori e Imprese. Una situazione che, con le nuove restrizioni dei Dpcm, diventa sempre più urgente. La settimana prossima viene indicata come l’orizzonte temporale per chiudere il lavoro sul decreto “Sostegno”, che sarebbe stato il quinto decreto ristori del precedente governo. Il Parlamento ha autorizzato uno scostamento di 32 miliardi di euro, che già molti cominciano a considerare insufficiente. Mario Draghi ha spiegato che occorre scegliere quali attività hanno bisogno di protezione e quali invece devono essere accompagnate al cambiamento. Tutti siamo in attesa di capire come questo postulato si tradurrà in cifre e “sostegni”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021)al governo Draghi – dai 7 ai 10 – per rispondere alla crisi economica che attanaglia, lavoratori e. Una situazione che, con le nuove restrizioni dei Dpcm, diventa sempre più urgente. La settimana prossima viene indicata come l’orizzonte temporale per chiudere il lavoro sul decreto “Sostegno”, che sarebbe stato il quinto decretodel precedente governo. Il Parlamento ha autorizzato uno scostamento di 32di, che già molti cominciano a considerare insufficiente. Mario Draghi ha spiegato che occorre scegliere quali attività hanno bisogno di protezione e quali invece devono essere accompagnate al cambiamento. Tutti siamo in attesa di capire come questo postulato si tradurrà in cifre e “sostegni”. ...

