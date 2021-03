Il Milan pareggia a tempo scaduto, l’Inter può andare in fuga (Di giovedì 4 marzo 2021) Un rigore a tempo scaduto di Kessié, provocato da un mani in area di Stryger Larsen, consente ai rossoneri di pareggiare a San Siro scongiurando il ko. L'Udinese era passata in vantaggio a 20' dalla fine con un colpo di testa di Rodrigo Becao (due reti in Serie A, entrambe ai rossoneri) su cui Donnarumma si perde completamente il pallone.Tre punti preziosi per la Roma, 2-1 al Franchi che regala il ritorno alla vittoria dopo due turni. Al 13' applausi in campo per Davide Astori a tre anni dalla sua scomparsa. Gran gol al 49' di Spinazzola, sfortunato protagonista undici minuti più tardi per l'autorete del pareggio. Mayoral spreca il 2-1, Lopez lo nega a Vlahovic mentre Diawara lo trova al 90' dopo il controllo del Var. Infortuni per Igor, Castrovilli e Veretout.A Marassi finisce in parità (1-1) il derby della Lanterna. Gara ricca di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 marzo 2021) Un rigore adi Kessié, provocato da un mani in area di Stryger Larsen, consente ai rossoneri dire a San Siro scongiurando il ko. L'Udinese era passata in vantaggio a 20' dalla fine con un colpo di testa di Rodrigo Becao (due reti in Serie A, entrambe ai rossoneri) su cui Donnarumma si perde completamente il pallone.Tre punti preziosi per la Roma, 2-1 al Franchi che regala il ritorno alla vittoria dopo due turni. Al 13' applausi in campo per Davide Astori a tre anni dalla sua scomparsa. Gran gol al 49' di Spinazzola, sfortunato protagonista undici minuti più tardi per l'autorete del pareggio. Mayoral spreca il 2-1, Lopez lo nega a Vlahovic mentre Diawara lo trova al 90' dopo il controllo del Var. Infortuni per Igor, Castrovilli e Veretout.A Marassi finisce in parità (1-1) il derby della Lanterna. Gara ricca di ...

pisto_gol : Nelle Coppe Europee perdono Juve, Lazio, Atalanta. Pareggia, e passa, soffrendo, il Milan. Vincono il Napoli (elimi… - zazoomblog : Il Milan pareggia a tempo scaduto l’Inter può andare in fuga - #Milan #pareggia #tempo #scaduto - 1TommyMotta : @beerok23 @fondamentalisti 19 in stagione, 16 in Seria A. Tempo due partite e pareggia il record detenuto sempre dal Milan - NCN_it : TUTTI I #RISULTATI DEL TURNO INFRASETTIMANALE: VINCONO #ROMA E #ATALANTA; IL #MILAN PAREGGIA IN EXTREMIS #SerieA - fcin1908it : Il Milan pareggia al 97', la rabbia di Gotti: “Abbiamo preso gol dopo l’ultimo minuto di recupero” -