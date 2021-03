Ginnastica, Serie A: le Fate tornano in scena. Giorgia Villa e compagne iniziano la marcia verso Tokyo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le Fate sono pronte per tornare a illuminare la scena dopo la tradizionale pausa invernale. Le ginnaste di punta della Nazionale Italiana non gareggiano dallo scorso novembre, quando conquistarono lo scudetto col body della Brixia Brescia al PalaVesuvio di Napoli. Il prossimo appuntamento è per sabato 6 marzo, quando si ripartirà con la prima tappa della Serie A nella cornice del PalaRossini di Ancona. Dunque una ripartenza in un appuntamento di livello nazionale, giusto per iniziare questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. La marcia di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi delle ragazze del DT Enrico Casella è stata inevitabilmente complicata dall’emergenza sanitaria: il 2020 doveva essere l’anno della consacrazione dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lesono pronte per tornare a illuminare ladopo la tradizionale pausa invernale. Le ginnaste di punta della Nazionale Italiana non gareggiano dallo scorso novembre, quando conquistarono lo scudetto col body della Brixia Brescia al PalaVesuvio di Napoli. Il prossimo appuntamento è per sabato 6 marzo, quando si ripartirà con la prima tappa dellaA nella cornice del PalaRossini di Ancona. Dunque una ripartenza in un appuntamento di livello nazionale, giusto per iniziare questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di. Ladi avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi delle ragazze del DT Enrico Casella è stata inevitabilmente complicata dall’emergenza sanitaria: il 2020 doveva essere l’anno della consacrazione dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre ...

