Genoa | Boselli | «Indimenticabile il mio gol che mandò in B la Sampdoria»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro, ex attaccante del, ricorda quel gol allanel derby che costrinse i doriani in Serie B: le sue parole Mauro, ex attaccante del, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. GOL – «Lo ricorderò per sempre. Per quello che ha significato, quel gol è sicuramente tra i più importanti che ho segnato. È stata anche una rete molto bella, col pallone che è finito vicino al palo dopo un tiro di sinistro, che è il mio piede debole. Con quel gol ho mandato lain Serie B e ho conquistato l’amore dei tifosi delper tutta la vita». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Mauro, ex attaccante del, ricorda quel gol alla Sampdoria nel derby che costrinse i doriani in Serie B: le sue ......replicata l'8 maggio successivo nella sfida passata alla storia per la rete dell'argentino... l'8 aprile 2018 uno 0 - 0 senza emozioni ma utile alper avvicinarsi alla permanenza in A e ...Mauro Boselli, ex attaccante del Genoa, ricorda quel gol alla Sampdoria nel derby che costrinse i doriani in Serie B: le sue parole ...Il Retrocessore Mauro Boselli ritorna sul gol segnato alla Sampdoria in un derby di qualche anno fa che mandò in estasi i genoani ...