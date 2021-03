Gasperini: «Ilicic non deve fare la nonna. Inter? È la squadra migliore del campionato» (Di giovedì 4 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole. LOTTA CHAMPIONS – «Abbiamo fatto bene, abbiamo creato Tantissimo. Sembrava una partita stregata poi su un errore nostro hanno pareggiato ma stasera abbiamo dimostrato di stare bene e di essere in salute. Cerchiamo di portare avanti questo momento il più a lungo possibile. La classifica è bella ma è corta, rischi di essere fuori dalla zona Champions in poco tempo». GOSENS – «Se fa 30 gol possiamo vincere lo scudetto (ride ndr). È un ragazzo straordinario ha raggiunto una capacità realizzativa di testa e di piede clamorosa. È un cecchino». Inter – «Il calendario è questo, non c’è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole. LOTTA CHAMPIONS – «Abbiamo fatto bene, abbiamo creato Tantissimo. Sembrava una partita stregata poi su un errore nostro hanno pareggiato ma stasera abbiamo dimostrato di stare bene e di essere in salute. Cerchiamo di portare avanti questo momento il più a lungo possibile. La classifica è bella ma è corta, rischi di essere fuori dalla zona Champions in poco tempo». GOSENS – «Se fa 30 gol possiamo vincere lo scudetto (ride ndr). È un ragazzo straordinario ha raggiunto una capacità realizzativa di testa e di piede clamorosa. È un cecchino».– «Il calendario è questo, non c’è ...

