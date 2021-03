"Frammenti di vetro". Allarme e ritiro: i famosissimi filetti di acciughe che non devi mangiare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scatta l'Allarme del ministero e il conseguente ritiro precauzionale di un lotto di filetti di acciuga del Mediterraneo. Il rischio? Le confezioni potrebbero contenere Frammenti di vetro. Il richiamo interessa il prodotto a marchio Triglia. Nel dettaglio, le acciughe sono quelle vendute in vasetti da 80 grammi con il numero di lotto L 20328 e il termine minimo di conservazione 23/05/2022. Il richiamo, come detto e come riportato da ilfattoalimentare.it, è stato diffuso anche dal ministero della Salute ed è stato segnalato da Coop. Nel dettaglio, i filetti di acciughe sono quelli prodotti da Iconsitt Srl, nello stabilimento di via Gabriele D'Annunzio a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo. Coop rende noto che il provvedimento riguarda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scatta l'del ministero e il conseguenteprecauzionale di un lotto didi acciuga del Mediterraneo. Il rischio? Le confezioni potrebbero conteneredi. Il richiamo interessa il prodotto a marchio Triglia. Nel dettaglio, lesono quelle vendute in vasetti da 80 grammi con il numero di lotto L 20328 e il termine minimo di conservazione 23/05/2022. Il richiamo, come detto e come riportato da ilfattoalimentare.it, è stato diffuso anche dal ministero della Salute ed è stato segnalato da Coop. Nel dettaglio, idisono quelli prodotti da Iconsitt Srl, nello stabilimento di via Gabriele D'Annunzio a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo. Coop rende noto che il provvedimento riguarda ...

CronacaSocial : ? Richiamo alimentare. IL LOTTO DI ACCIUGHE DA NON CONSUMARE ?? - Sevenpress : Filetti di acciughe del Mediterraneo richiamati dai supermercati Coop per possibile presenza frammenti di vetro. Si… - informazionecs : Filetti di acciughe del Mediterraneo richiamati dai supermercati Coop per possibile presenza frammenti di vetro - Soverato : Filetti di acciughe del Mediterraneo richiamati dai supermercati Coop per possibile presenza frammenti di vetro - claradistaso : RT @FattoAlimentare: Coop, richiamati filetti di acciughe del Mediterraneo per possibile presenza di frammenti di vetro -

Ultime Notizie dalla rete : Frammenti vetro Otto anni e nulla di fatto: Città della Scienza dimenticata tra le rovine Tanti camion di calcinacci e resti inceneriti portati via entro il 2019 dal Provveditorato alle opere pubbliche, ma i frammenti di vetro brillano ancora sotto il sole e nella 'cattedrale' deserta e ...

Frammenti di vetro: filetti di acciughe del Mediterraneo richiamati dai supermercati Coop I supermercati Coop hanno diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di acciughe del Mediterraneo a marchio Triglia per la 'possibile presenza di frammenti di vetro'. Il prodotto interessato è venduto da 80 grammi con il numero di lotto L 20 328 e il termine minimo di conservazione 23/05/2022. Il provvedimento, rende noto Coop, interessa ...

I celebri filetti di acciughe con "frammenti di vetro", allarme e ritiro: ecco cosa non devi assolutamente mangiare LiberoQuotidiano.it Otto anni e nulla di fatto: Città della Scienza dimenticata tra le rovine Si cammina sulle pietre saltate in aria per l'incendio del 2013 e nella "cattedrale" deserta e scoperchiata del lato mare si vedono appesi alle ...

Coop, richiamo di un prodotto alimentare: l’allerta è urgente La Coop, nota catena alimentare, insieme al Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per un prodotto, l’allerta è urgente. Unimamme, oggi vi segnaliamo il richiamo di un prodotto alimentare di ...

Tanti camion di calcinacci e resti inceneriti portati via entro il 2019 dal Provveditorato alle opere pubbliche, ma idibrillano ancora sotto il sole e nella 'cattedrale' deserta e ...I supermercati Coop hanno diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di filetti di acciughe del Mediterraneo a marchio Triglia per la 'possibile presenza didi'. Il prodotto interessato è venduto da 80 grammi con il numero di lotto L 20 328 e il termine minimo di conservazione 23/05/2022. Il provvedimento, rende noto Coop, interessa ...Si cammina sulle pietre saltate in aria per l'incendio del 2013 e nella "cattedrale" deserta e scoperchiata del lato mare si vedono appesi alle ...La Coop, nota catena alimentare, insieme al Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo per un prodotto, l’allerta è urgente. Unimamme, oggi vi segnaliamo il richiamo di un prodotto alimentare di ...