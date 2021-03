Fiorello si commuove per la figlia adolescente: ‘Sto soffrendo’. Ecco perché (Di mercoledì 3 marzo 2021) Fiorello quasi in lacrime racconta la difficile situazione della figlia e di tanti altri ragazzi della sua età. Ecco cosa ha raccontato il presentatore durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa in vista della seconda puntata di Sanremo, Fiorello ha affrontato un delicato discorso sulla pandemia da Covid 19. I L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 marzo 2021)quasi in lacrime racconta la difficile situazione dellae di tanti altri ragazzi della sua età.cosa ha raccontato il presentatore durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa in vista della seconda puntata di Sanremo,ha affrontato un delicato discorso sulla pandemia da Covid 19. I L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere : Fiorello si commuove in conferenza stampa: «Che dolore i ragazzi chiusi in casa» - missypippi : RT @NicolaPorro: Il mattatore tv prima si sfoga, poi si commuove e lascia la conferenza stampa di #Sanremo2021. Ecco il video ???? #festivald… - Zacmkv : RT @NicolaPorro: Il mattatore tv prima si sfoga, poi si commuove e lascia la conferenza stampa di #Sanremo2021. Ecco il video ???? #festivald… - alessandrotreba : RT @lucazzittoAQ: @NicolaPorro Ma come, #fiorello un anno fa era così entusiasta e convincente nel pubblicizzare #iorestoacasa, esaltando i… - lucazzittoAQ : @NicolaPorro Ma come, #fiorello un anno fa era così entusiasta e convincente nel pubblicizzare #iorestoacasa, esalt… -