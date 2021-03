Dead by Daylight presenta il nuovo killer 'The Trickster' in collaborazione con la band K-pop BTS (Di mercoledì 3 marzo 2021) Behaviour Interactive ha rivelato un altro killer per il titolo multiplayer asimmetrico "Dead by Daylight". Di conseguenza, i giocatori possono aspettarsi che il nuovo assassino chiamato 'The Trickster' abbia uno stile un po' insolito. Il killer è ispirato dalla scena K-Pop e da Joker, motivo per cui è più un assassino alla moda. Per implementare correttamente il personaggio, gli sviluppatori hanno ricevuto suggerimenti da Kevin Woo. Kevin Woo ha prodotto canzoni per il gruppo K-pop di successo BTS, tra gli altri. Lo spietato assassino sotto il nome di Ji-Woon si è abituato a massacrare le persone da quando la sua carriera musicale è crollata. Al momento, la sua gelosia nei confronti dei suoi colleghi si è trasformata in puro odio. Quando lo studio è stato avvolto dalle fiamme, Ji-Woon ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Behaviour Interactive ha rivelato un altroper il titolo multiplayer asimmetrico "by". Di conseguenza, i giocatori possono aspettarsi che ilassassino chiamato 'The' abbia uno stile un po' insolito. Ilè ispirato dalla scena K-Pop e da Joker, motivo per cui è più un assassino alla moda. Per implementare correttamente il personaggio, gli sviluppatori hanno ricevuto suggerimenti da Kevin Woo. Kevin Woo ha prodotto canzoni per il gruppo K-pop di successo BTS, tra gli altri. Lo spietato assassino sotto il nome di Ji-Woon si è abituato a massacrare le persone da quando la sua carriera musicale è crollata. Al momento, la sua gelosia nei confronti dei suoi colleghi si è trasformata in puro odio. Quando lo studio è stato avvolto dalle fiamme, Ji-Woon ...

