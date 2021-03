Cormezz: Manolas torna in panchina solo per precauzione, non è ancora pronto per giocare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le condizioni degli infortunati, nel Napoli, migliorano. Contro il Sassuolo rientrerà Demme e anche Manolas tornerà tra i convocati. Il greco, però, sarà in panchina solo come scelta precauzionale: non è ancora in condizioni di giocare, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “È rientrato tra i convocati Manolas ma partirà dalla panchina, il difensore greco ieri ha svolto gran parte della seduta in gruppo, non è ancora pronto per tornare in campo ma, vista la squalifica di Koulibaly, è una soluzione d’emergenza. Kostas potrebbe rientrare domenica contro il Bologna, si monitoreranno i suoi progressi in allenamento. La vicenda Mertens invita alla cautela, Manolas ha superato l’infortunio ma c’è bisogno di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le condizioni degli infortunati, nel Napoli, migliorano. Contro il Sassuolo rientrerà Demme e anchetornerà tra i convocati. Il greco, però, sarà income scelta precauzionale: non èin condizioni di, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “È rientrato tra i convocatima partirà dalla, il difensore greco ieri ha svolto gran parte della seduta in gruppo, non èperre in campo ma, vista la squalifica di Koulibaly, è una soluzione d’emergenza. Kostas potrebbe rientrare domenica contro il Bologna, si monitoreranno i suoi progressi in allenamento. La vicenda Mertens invita alla cautela,ha superato l’infortunio ma c’è bisogno di ...

