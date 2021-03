(Di mercoledì 3 marzo 2021) Capello corto e classifica da allungare. Antonioin conferenza è la solita sfinge e le parole che non gli sentirete mai pronunciare sono "scudetto" e "". Però i riferimenti non mancano. "La ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Si prepara un’altra giornata di sofferenza per gli aperturisti. Oggi alle 17 Speranza in… - ilcirotano : Conte: 'La svolta? Contro la Juve. Ma da qui alla fine le pressioni saranno sempre maggiori' - - sportli26181512 : Conte: 'La svolta? Contro la Juve. Ma da qui alla fine le pressioni saranno sempre maggiori': Conte: 'La svolta? Co… - Gazzetta_it : #ParmaInter #Conte: '@Inter, la svolta col successo sulla #Juve. Ma da qui alla fine le pressioni saranno sempre ma… - _AndreaPontone : #Suning ha impostato un progetto tecnico molto valido sul campo: prima con #Spalletti, poi con #Conte. Una nuova pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte svolta

"La vera differenza è che quest'anno abbiamo battuto la squadra che ha vinto gli ultimi 9 campionati e sta cercando di vincere il decimo - spiegaalla vigilia del posticipo di Parma - . Credo ...Non voglio lasciare punti per strada' Serie A: 'Il mio esonero? Se lo augurano gli avversari' 27/02/2021 A 10:54 Serie Atruffato: al broker accusato sequestrati 10 milioni 23/02/2021 A ...Conte: “La svolta? Contro la Juve. Ma da qui alla fine le pressioni saranno sempre maggiori” Il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Parma: “Autostima cresciuta dopo aver battuto chi ...“Rispetto all’anno scorso in questa stagione abbiamo battuto la Juventus, cioè la squadra che ha vinto per 9 anni di seguito e che vorrebbe vincere per il decimo anno consecutivo. Una vittoria che ci ...