Concorsi pubblici 2021, 4.536 assunzioni in arrivo: il comunicato del Ministero della PA (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra i Concorsi pubblici 2021 sarà avviata una selezione per l'assunzione di 4.536 unità. Il 2 marzo il Ministero della Funzione Pubblica ha pubblicato un comunicato riportante il fabbisogno di personale delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici. In particolare sono interessati: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Mibact e altre amministrazioni. Il comunicato informa anche che il Dipartimento della funzione pubblica sta definendo le linee guida per l'organizzazione delle prove a distanza con sistema di proctoring.

