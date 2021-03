Catania-Palermo, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luci al Massimino per il derby di Sicilia dove a sfidarsi sono il Catania di mister Raffaele e il Palermo del neo allenatore Filippi. Un match che vale molto più di tre punti come sanno i due mister e i calciatori che scenderanno in campo. Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal 1' al Massimino. Qualche novità importante si registra nei due schieramenti. Queste i 22 di partenza del sentito derby Catania-Palermo:Catania (3-4-3): 32 Confente; 5 Silvestri (C.), 4 Giosa, 17 Sales; 26 Calapai, 23 Dall’Oglio, 6 Welbeck, 20 Pinto; 28 Golfo, 9 Sarao, 7 Russotto. Allenatore: Raffaele. A disposizione: 1 Santurro, 3 Claiton, 8 Rosaia, 10 Reginaldo, 11 Vrikkis, 13 Izco, 15 Maldonado, 16 Albertini, 19 Manneh, 30 Volpe, 33 Di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luci al Massimino per il derby di Sicilia dove a sfidarsi sono ildi mister Raffaele e ildel neo allenatore Filippi. Un match che vale molto più di tre punti come sanno i due mister e i calciatori che scenderanno in campo. Poco fa sono state rese note leche scenderanno in campo dal 1' al Massimino. Qualche novità importante si registra nei due schieramenti. Queste i 22 di partenza del sentito derby(3-4-3): 32 Confente; 5 Silvestri (C.), 4 Giosa, 17 Sales; 26 Calapai, 23 Dall’Oglio, 6 Welbeck, 20 Pinto; 28 Golfo, 9 Sarao, 7 Russotto. Allenatore: Raffaele. A disposizione: 1 Santurro, 3 Claiton, 8 Rosaia, 10 Reginaldo, 11 Vrikkis, 13 Izco, 15 Maldonado, 16 Albertini, 19 Manneh, 30 Volpe, 33 Di ...

