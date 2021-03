Asl Napoli: «Juventus? Eravamo furbetti, ora ci danno ragione» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il direttore della Asl di Napoli, che ad ottobre bloccò il Napoli in partenza verso Torino, parla delle decisioni dell’epoca Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle decisioni relative a Lazio-Torino e delle scelte in merito a Juventus-Napoli. «Bloccare il Napoli fu corretto? Non possiamo mettere la tutela di interessi che sono del mondo intero, al solo calcio. Oggi la tutela della salute viene prima di tutto. Abbiamo fatto bene all’epoca e le altre Asl ora ci stanno dando ragione. Per gli altri, in quell’occasione, Eravamo solo dei furbetti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il direttore della Asl di, che ad ottobre bloccò ilin partenza verso Torino, parla delle decisioni dell’epoca Antonio D’Amore, direttore dell’Asl2, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle decisioni relative a Lazio-Torino e delle scelte in merito a. «Bloccare ilfu corretto? Non possiamo mettere la tutela di interessi che sono del mondo intero, al solo calcio. Oggi la tutela della salute viene prima di tutto. Abbiamo fatto bene all’epoca e le altre Asl ora ci stanno dando. Per gli altri, in quell’occasione,solo dei». Leggi su Calcionews24.com

MatteoPedrosi : La Lega non rinvia #LazioTorino, nonostante la comunicazione dell'Asl che vieta al Toro di partire e nonostante il… - ZZiliani : Non è mai troppo tardi. La #ASL di Torino, come quella di Napoli, ferma il #Torino causa contagio #Covid. Nessuno d… - DoMonopoli : @ZZiliani ASl NAPOLI E ASL CALABRIA - infoitsport : La Asl Napoli: 'Il rinvio della gara con la Juve? Eravamo furbetti ma ora ci danno ragione' - infoitsport : Asl Napoli: «Noi trattati come furbetti, ma ora le Asl ci danno ragione» -