Achille Lauro e la seconda performance a Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella seconda puntata della 71° edizione di Sanremo, torna sul palco come grande ospite Achille Lauro. Guest star per tutte le cinque serate all'Ariston, come promesso ai suoi fan e alla stampa, torna a stupire il pubblico a casa. I suoi cinque quadri, accompagnati da diversi personaggi, tra cantanti e attori, abbagliano gli spettatori. Tra look che gridano al gender fluid ed effetti speciali, Achille Lauro non si smentisce e soprattutto non delude le aspettative. Achille Lauro ieri sera Lauro de Marinis, noto al grande pubblico con lo pseudonimo di Achille Lauro torna a stupire il pubblico, che quest'anno lo guarda comodamente in pigiama da casa. Erano settimane ormai che sui social preparava i

