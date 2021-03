2 miliardi per i vaccini e aiuti a 2,7 milioni di imprese e partite Iva. Lo schema del Decreto Sostegno (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima impronta del governo Draghi sulla partita degli aiuti al Paese per via delle restrizioni anti Covid è contenuta in una paginetta dal titolo “Ipotesi Decreto Sostegno”. Un documento di lavoro che circola tra i ministeri e che spiega qual è la direzione intrapresa per un provvedimento che tiene nella pancia 32 miliardi. Alcuni elementi - come la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno - marcano una continuità con l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Altri - come i criteri per gli indennizzi ai bar, ai ristoranti e a tutte le altre attività interessate dalle misure contro la pandemia - segnano invece una discontinuità. Una premessa è d’obbligo trattandosi di ipotesi. Molte di queste scelte - come quella sui licenziamenti - avranno bisogno di un passaggio supplementare, sicuramente politico ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima impronta del governo Draghi sulla partita deglial Paese per via delle restrizioni anti Covid è contenuta in una paginetta dal titolo “Ipotesi”. Un documento di lavoro che circola tra i ministeri e che spiega qual è la direzione intrapresa per un provvedimento che tiene nella pancia 32. Alcuni elementi - come la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno - marcano una continuità con l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Altri - come i criteri per gli indennizzi ai bar, ai ristoranti e a tutte le altre attività interessate dalle misure contro la pandemia - segnano invece una discontinuità. Una premessa è d’obbligo trattandosi di ipotesi. Molte di queste scelte - come quella sui licenziamenti - avranno bisogno di un passaggio supplementare, sicuramente politico ...

