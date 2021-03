17 Perfette illusioni ottiche realizzate senza alcun ritocco

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Al giorno d’oggi moltissime persone utilizzano programmi per la modifica delle foto. Questi permettono di trasformare semplici scatti in momenti incredibilmente epici. Tuttavia non tutti si dedicano a queste pratiche e oggi vogliamo mostrarvi degli esempi fotografici che nonostante sembrino elaborati al computer, sono perfettamente reali. Basta un po’ di fantasia per creare una vera e propria illusione ottica. Sono state tutteda Tiago Silva e raccolte sulla sua pagina Instagram che conta circa 85 mila followers, appassionati del suo modo di fotografare la realtà donando questi particolari effetti ottici, realizzattsoftware. Guardate un po’ questa particolare galleria di giochi visivi che abbiamo selezionato per voi. Sono solamente 17 delle particolari...