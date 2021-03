Zero, la nuova serie Netflix con la colonna sonora di Marracash (Di martedì 2 marzo 2021) Netflix lancia Zero, ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano Questa volta Netflix ha deciso di portare sul piccolo schermo una storia ‘di strada‘, ma non solo. Zero, infatti, è anche una storia di amicizia, di invisibilità e supereroi. Nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano, prodotta da Fabula Pictures e con la partecipazione di Red Joint Film, la serie sarà disponibile su Netflix dal 21 aprile. Ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, le vicende ruotano intorno ad un ragazzo nato nella periferia milanese, un ragazzo che convive da sempre con una timidezza che quasi lo ha reso ‘invisibile‘. Un disagio il suo, che diventerà ben presto un superpotere: per difendere il suo quartiere, infatti, ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021)lancia, ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano Questa voltaha deciso di portare sul piccolo schermo una storia ‘di strada‘, ma non solo., infatti, è anche una storia di amicizia, di invisibilità e supereroi. Nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano, prodotta da Fabula Pictures e con la partecipazione di Red Joint Film, lasarà disponibile sudal 21 aprile. Ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, le vicende ruotano intorno ad un ragazzo nato nella periferia milanese, un ragazzo che convive da sempre con una timidezza che quasi lo ha reso ‘invisibile‘. Un disagio il suo, che diventerà ben presto un superpotere: per difendere il suo quartiere, infatti, ...

marattin : Per costruire - da zero - una nuova offerta politica liberal-democratica, dobbiamo ricominciare dalle basi. Ad esem… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: Buongiorno amici, questa mattina sono insieme al nostro Segretario federale #MatteoSalvini presso il porto di #Livorn… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: Buongiorno amici, questa mattina sono insieme al nostro Segretario federale #MatteoSalvini presso il porto di #Livorn… - RBcasting : 'Zero' dal 21 aprile su Netflix. La nuova serie in 8 episodi nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano. Diretta d… - nuova_venezia : AZIENDA ZERO / Si è presentato così il nuovo direttore generale Roberto Toniolo: le assunzioni suddivise tra dirige… -