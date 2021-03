Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2021 ore 15:30 (Di martedì 2 marzo 2021) Viabilità 2 MARZO 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA. SPOSTIMAOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE DEL CENTRO A CAUSA DEL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI SUL VIADOTTO PER I QUALI E STATO ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA ANDIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ATLEZZA DI TOR DI QUINTO IN DIREIZONE DI SAN ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021)2 MARZOORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA. SPOSTIMAOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE DEL CENTRO A CAUSA DEL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI SUL VIADOTTO PER I QUALI E STATO ISTITUITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA ANDIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ATLEZZA DI TOR DI QUINTO IN DIREIZONE DI SAN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 03 - 2021 ore 12:30 VIABILITÀ 1 MARZO 2021 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVOAPPUNTAMENTO DI ...TRA CASILINA E APPIA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE ROMA A CAUSA DI UN ...

