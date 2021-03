Vaccini, Austria e Danimarca guardano fuori dall’Europa. Kurz: “Non faremo affidamento sull’Ue per forniture. Produzione con Israele” (Di martedì 2 marzo 2021) L’Austria si accoda ai Paesi di Visegrád e sui Vaccini guarda al di fuori dell’Unione europea. Prima del suo viaggio di giovedì in Israele, il Cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato che Vienna, Copenaghen e altri “in futuro non faranno più affidamento sull’Ue (per la fornitura di Vaccini, ndr) e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Secondo il Cancelliere, “il fabbisogno della sola Austria è stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”. Una partnership benvenuta anche dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ieri ha detto che con Kurz e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) L’si accoda ai Paesi di Visegrád e suiguarda al didell’Unione europea. Prima del suo viaggio di giovedì in, il Cancelliere Sebastianha annunciato che Vienna, Copenaghen e altri “in futuro non faranno più(per la fornitura di, ndr) e, insieme a, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento”. Secondo il Cancelliere, “il fabbisogno della solaè stimato a circa 30 milioni di dosi di vaccino”. Una partnership benvenuta anche dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ieri ha detto che cone il ...

