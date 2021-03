Temptation Island, Anna Ascione svela la verità du Gennaro (Di martedì 2 marzo 2021) Anna Ascione torna a parlare del suo ex ragazzo Gennaro Mauro; in molti sembrano essere ancora curiosi sulla relazione tra i due e soprattutto del tipo di rapporto che hanno adesso; la ragazza non si tira indietro e parla di un rapporto che sarebbe potuto essere diverso ma che le circostanze hanno reso addirittura non civile e privo di saluto. Anna Ascione è una modella e social media manager napoletana Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 2 marzo 2021)torna a parlare del suo ex ragazzoMauro; in molti sembrano essere ancora curiosi sulla relazione tra i due e soprattutto del tipo di rapporto che hanno adesso; la ragazza non si tira indietro e parla di un rapporto che sarebbe potuto essere diverso ma che le circostanze hanno reso addirittura non civile e privo di saluto.è una modella e social media manager napoletana Articolo completo: dal blog SoloDonna

