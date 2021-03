Spadafora (M5S): Io candidato sindaco a Napoli? Sarebbe una sfida avvincente (Di martedì 2 marzo 2021) “Finché sono stato ministro ho sempre escluso questa possibilità” di una candidatura a sindaco di Napoli. “E’ una sfida avvincente, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo”. Lo ha affermato l’ex ministro Vincenzo Spadafora, esponente M5S, ospite di Omnibus su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) “Finché sono stato ministro ho sempre escluso questa possibilità” di una candidatura adi. “E’ una, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo”. Lo ha affermato l’ex ministro Vincenzo, esponente M5S, ospite di Omnibus su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

