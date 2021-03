Serra di marijuana, per Sartor condanna a un anno e due mesi (Di martedì 2 marzo 2021) Il giudice, riporta la Gazzetta di Parma, ha concesso al 46enne le attenuanti generiche e ha escluso la recidiva (l'ex calciatore ha precedenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 marzo 2021) Il giudice, riporta la Gazzetta di Parma, ha concesso al 46enne le attenuanti generiche e ha escluso la recidiva (l'ex calciatore ha precedenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare e ...

il_Monferrato : Una serra con 600 piante di marijuana: quattro arrestati - ilnazionaleit : Casolare adibito a serra per la coltivazione della marijuana: maxi-sequestro a Brozolo - torinoggi : Casolare adibito a serra per la coltivazione della marijuana: maxi-sequestro a Brozolo - Centotorri : #100torri CRONACA - Nel Torinese i Carabinieri sequestrano casolare adibito a serra per la coltivazione della marij… - EcoLitoraleTv : Coltivazione di marijuana in serra, due arresti nel viterbese -