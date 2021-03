Serie A, Pirlo all’esame di Italiano, Milan-Udinese senza Ibra, Inter a Parma per non fermarsi (Di martedì 2 marzo 2021) Per la 25a giornata di Serie A torna il turno infrasettimanale in quella che potrebbe diventare una giornata chiave per la lotta scudetto e a un posto nella prossima Champions League.Diverse le squadre chiamate al riscatto, in primis la Juventus di Andrea Pirlo dopo il pareggio in casa del Verona nell’ultimo turno. I bianconeri ospitano lo Spezia allo Stadium dove ha vinto 21 delle ultime 23 sfide contro squadre neopromosse, ma reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite ufficiali in tutte le competizioni. La sfida si prospetta come un testacoda di Stabilità Tecnica in cui è lo Spezia però a dettare legge con il suo 98.1% contro l’ultimo posto della Juventus (96.7%). Dovesse mantenere le premesse della vigilia però, la squadra di Andrea Pirlo non darebbe scampo ai liguri sovrastandoli in ogni indice: : IET +5%, IEF +3,1%, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Per la 25a giornata diA torna il turno infrasettimanale in quella che potrebbe diventare una giornata chiave per la lotta scudetto e a un posto nella prossima Champions League.Diverse le squadre chiamate al riscatto, in primis la Juventus di Andreadopo il pareggio in casa del Verona nell’ultimo turno. I bianconeri ospitano lo Spezia allo Stadium dove ha vinto 21 delle ultime 23 sfide contro squadre neopromosse, ma reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite ufficiali in tutte le competizioni. La sfida si prospetta come un testacoda di Stabilità Tecnica in cui è lo Spezia però a dettare legge con il suo 98.1% contro l’ultimo posto della Juventus (96.7%). Dovesse mantenere le premesse della vigilia però, la squadra di Andreanon darebbe scampo ai liguri sovrastandoli in ogni indice: : IET +5%, IEF +3,1%, ...

