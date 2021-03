Serena Rossi a Sanremo 2021 in attesa di Canzone Segreta | sapete chi è il marito?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 marzo 2021)dopo il successo di Mina Settembre e prima del lancio di, lo show che la vedrà di nuovo nel prime time di Rai1 già dalla pma settimana. Per lei però ci sarà il passaggio obbligato al fianco di Amadeus sabato sera nella serata finale della kermesse canora per cantare e condurre almeno per parte del programma alternandosi ai due padroni di casa ma anche a Simona Ventura, ospite nella stessa puntata. Ma cosa non sappiamo della brava e versatile? Il suo esordio è andato in scena ormai vent’anni fa quando debuttò come cantante nel musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. L’anno dopo è Carmen Catalano in Un posto al sole, un ruolo che la vede ...