Sci di fondo oggi | Mondiali 2021 | orari | tv | programma 10 km donne | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) Si riparte a Oberstdorf con idi sci di, che offrono questa volta un’unica, la 10 km a tecnica libera femminile con partenza a intervalli. Un feudo, in breve, di Therese Johaug, anche se con un ma. Quel ma riguarda la corrispondente competizione di Falun, andata a una Jessie Diggins in grandissimo spolvero. L’americana, dominatrice di quest’edizione strana della Coppa del Mondo, sarà anche in questo caso tra le principali avversarie della norvegese, che difende il titolo già conquistato in due occasioni, nel 2013 e nel 2019. Proprio a Seefeld fu Frida Karlsson la sua principale avversaria: la svedese rimase rimasta staccata di poco più di 12 secondi. L’Italia manda in scena un mix di fondiste in cerca di esperienza iridata e veterane della situazione. La 10 km a tecnica libera femminile dei...