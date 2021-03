Sanremo 2021 | i cantanti in gara oggi 2 marzo | ci sono Fedez e Michielin Ospiti Diodato e Loredana Bertè

(Di martedì 2 marzo 2021)ormai delineate tutte le scelte fatte da Amadeus per: dopo aver conosciuto i Big instati resi notie co-conduttori. Si inizia ora a parlare dei papabili per la vittoria: cinque serate, dal 2 al 6, con i 26 Campioni in corsa per la vittoria finale nella kermesse sanremese. Ecco i protagonisti che vedremo questa sera.IN– SEZIONE CAMPIONI Aiello Arisa Annalisa ColapesceDimartino Coma Cose Fasma FrancescaFrancesco Renga Ghemon Irama Madame Maneskin Max GazzéIN– SEZIONE NUOVE PROPOSTE Avincola Elena Faggi Folcast Gaudiano– FISSI Achille Lauro Zlatan ...

Con tutto questo negli occhi , nella testa e nel cuore ho pensato a lungo se fosse giusto farlo, ildel. Io ero disponibile ma sentivo tanta incertezza intorno. Certo se avessi ...Ha pensato di dire "no" a? "Nemmeno per un minuto: dovevo solo organizzarmi. È successo tutto in fretta, ma ho pensato che era il momento giusto. Rappresentare il mio Paese in un momento così ...Caro direttore, cari lettori, cari telespettatori, oggi Sanremo parte per davvero. O, forse, sarebbe meglio dire riparte per davvero. E ora voglio raccontare, su Leggo, nero su bianco, cosa mi ...Il blocco (che non sarà una vera e propria zona rossa) riguarda non solo Sanremo ma anche Ventimiglia e i Comuni limitrofi durerà fino al 5 marzo (il Festival si… Leggi ...