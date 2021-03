Salvini non cambia idea: "Torniamo a rispettare la Costituzione" (Di martedì 2 marzo 2021) Matteo Salvini sul Dpcm di Mario Draghi è irremovibile: "Che sia l'ultimo", ha dichiarato. Il leader del Carroccio invoca rispetto della Costituzione. Matteo Salvini: “Dpcm? Che sia l’ultimo”, appello a Draghi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) Matteosul Dpcm di Mario Draghi è irremovibile: "Che sia l'ultimo", ha dichiarato. Il leader del Carroccio invoca rispetto della. Matteo: “Dpcm? Che sia l’ultimo”, appello a Draghi su Notizie.it.

Giorgiolaporta : Adesso tutti contro #Arcuri: fino a ieri ne esaltavano le capacità taumaturgiche e ora se lo incontrano per strada… - matteosalvinimi : #Salvini: Mercoledì incontrerò a Roma quattro ministri di San Marino. Il piccolo Stato sta correndo, ha acquistato… - matteosalvinimi : #Salvini: Dispiaciuto perché poco fa Bertolaso ha detto che ha tantissimo da fare in Lombardia e quindi non pensa d… - tralepagine : RT @AndFranchini: Per individuare il nome del neo commissario #Covid Francesco Paolo #Figliuolo il premier ha chiesto al ministro #Guerini… - Fabiusfax : RT @Noiconsalvini: ++ ? @STORACE: 'ARCURI A CASA, UN SUCCESSO DELLA LEGA. IL NUOVO SALVINI NON URLA E INCASSA' ++ “Non ci sarà bisogno di… -