"Puntano a Renzi, fa paura". Toghe rosse in azione, Minzolini sgancia la bomba: così fanno cadere il governo (Di martedì 2 marzo 2021) La storia si ripete: Matteo Renzi torna nel mirino delle Toghe. L'Italia - si legge in un articolo su Questione Giustizia "deve stringere un cordone sanitario intorno a Renzi". La frase è stata pronunciata da niente di meno di Nello Rossi, già ideologo di Magistratura Democratica. E pensare che si tratta di un uomo - come lo definisce Augusto Minzolini - di peso in quanto "ha avuto una lunga carriera nelle Procure caratterizzata anche da una certa influenza sull'Associazione nazionale magistrati", mette a dir poco i brividi. Per il retroscenista del Giornale "Rossi prende spunto dal caso dei rapporti di Renzi con l'Arabia Saudita per inviare questo segnale al mondo giudiziario". Uno spunto, appunto, una sorta di alibi perché dietro per Minzolini ci sarebbe ben altro.

