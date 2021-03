Pd | Miceli | ' mie dimissioni da segreteria sul tavolo | no a unità finta'

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Le miesono pronte, sono sule sono nelle mani del segretario Zingaretti". Lo dice Carmelo, responsabile delle Politiche per la Sicurezza dellaPd ed esponente di Base Riformista, all'Adnkronos. "Il segretario avrà il dovere di riconoscere la legittimità di un parte politica a restare nel Pd in una collegialità vera. Se invece questa collegialità è subordinata all'accettazione di una linea che non è figlia di una sintesi, allora tra un'e il diritto alla minoranza è giusto per tutti scegliere il diritto alla minoranza e alla libertà di parola". Non c'è stata una collegialità vera in questi mesi? "Forse abbiamo compreso male noi... ma gestione unitaria non significa trattare bene la minoranza, significa ...

"Altrimenti -prosegue Miceli- c'è la sensazione di voler essere cacciati. Speriamo di essere smentiti all'assemblea del 13 marzo. Dopodichè sbaglia chi pensa che sia solo Base Riformista a chiedere un ...