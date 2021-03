Omicidio Ilenia Fabbri, parla il difensore della donna (Di martedì 2 marzo 2021) Il difensore di Ilenia Fabbri ha parlato ai microfoni di Pomeriggio 5. L’avvocato ha raccontato di come i rapporti tra Ilenia e l’ex marito fossero assai tesi: “Ilenia mi ha sempre raccontato di un rapporto conflittuale, di come il marito fosse prepotente”, spiega. Poi prosegue, spiegando nei particolari la controversia che era in corso col marito: “Ilenia aveva chiesto 500mila euro, inizialmente. Poi aveva dato la disponibilità a ridurre tutto a circa 1/5, e quindi a 100mila euro”. Dopo di che, aggiunge: “Aveva fatto testamento. Solitamente la gente a 46 anni non fa testamento. Non so perché lo abbia fatto, può darsi sia stato perché essendo il matrimonio ancora valido, nel caso in cui fosse morta prima del divorzio, (ndr. senza testamento) sarebbe toccata al ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Ildihato ai microfoni di Pomeriggio 5. L’avvocato ha raccontato di come i rapporti trae l’ex marito fossero assai tesi: “mi ha sempre raccontato di un rapporto conflittuale, di come il marito fosse prepotente”, spiega. Poi prosegue, spiegando nei particolari la controversia che era in corso col marito: “aveva chiesto 500mila euro, inizialmente. Poi aveva dato la disponibilità a ridurre tutto a circa 1/5, e quindi a 100mila euro”. Dopo di che, aggiunge: “Aveva fatto testamento. Solitamente la gente a 46 anni non fa testamento. Non so perché lo abbia fatto, può darsi sia stato perché essendo il matrimonio ancora valido, nel caso in cui fosse morta prima del divorzio, (ndr. senza testamento) sarebbe toccata al ...

QuotidianPost : Omicidio Ilenia Fabbri, parla il difensore della donna - bezzoneclaudio : RT @Affaritaliani: Omicidio Ilenia, il ferramenta svela.'Duplicato della chiave di casa per l'ex' - Affaritaliani : Omicidio Ilenia, il ferramenta svela.'Duplicato della chiave di casa per l'ex' - enrica_emme : RT @chilhavistorai3: Ilenia Fabbri: Circa 5 mesi fa ex marito fece copie di chiavi. Gli inquirenti, che lo accusano come mandante dell’omic… - infoitinterno : Omicidio di Ilenia Fabbri: l'ex marito fece il duplicato di una chiave -