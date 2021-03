Nuovo DPCM, Lupi: “Davvero apriamo i cinema e chiudiamo le scuole?” (Di martedì 2 marzo 2021) "Leggo da anticipazioni stampa che il Nuovo DPCM prevederebbe la chiusura delle scuole anche nelle regioni in zona gialla in base a un parametro di 250 contagiati su 100mila abitanti. Non capisco. Le parole del presidente del Consiglio sui limiti della didattica a distanza mi erano sembrate chiare. Teniamo aperto tutto e chiudiamo le scuole?". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) "Leggo da anticipazioni stampa che ilprevederebbe la chiusura delleanche nelle regioni in zona gialla in base a un parametro di 250 contagiati su 100mila abitanti. Non capisco. Le parole del presidente del Consiglio sui limiti della didattica a distanza mi erano sembrate chiare. Teniamo aperto tutto ele?". L'articolo .

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Ori254 : RT @petergomezblog: Nuovo Dpcm e variante inglese. Siamo in ritardo? - Giuggio72684862 : RT @Virus1979C: Scuole chiuse in zona rossa e facoltà nelle altre regioni di chiudere gli istituti se, a livello locale, si raggiungono 250… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Covid, conferenza stampa Gelmini - Speranza alle 18.45 Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

Covid, Toti: scuole chiuse con 250contagi ogni 100mila abitanti Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Oggi e un altro giorno su RaiUno dopo il vertice con i ministri sul nuovo Dpcm."Per il momento noi in Liguria le scuole le abbiamo ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE In arrivo il nuovo Dpcm, il Governo incontra gli Enti locali ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto un incontro in videoconferenza tra Governo ed enti locali in vista del varo del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid. Presenti a Palazzo Chigi il ministro per gli Affari R ...

Nuovo Dpcm, vertice Draghi-Regioni-Cts/ Caos scuola e regole Pasqua: cosa cambia IN GIORNATA LA FIRMA DEL NUOVO DPCM. Alle 9.30 di stamane a Palazzo Chigi è in corso l’ultimo decisivo vertice tra il Premier Mario Draghi e i Ministri competenti in materia (Speranza, Gelmini, ...

Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Oggi e un altro giorno su RaiUno dopo il vertice con i ministri sul."Per il momento noi in Liguria le scuole le abbiamo ...ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto un incontro in videoconferenza tra Governo ed enti locali in vista del varo del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid. Presenti a Palazzo Chigi il ministro per gli Affari R ...IN GIORNATA LA FIRMA DEL NUOVO DPCM. Alle 9.30 di stamane a Palazzo Chigi è in corso l’ultimo decisivo vertice tra il Premier Mario Draghi e i Ministri competenti in materia (Speranza, Gelmini, ...