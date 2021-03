Loredana Bertè | a Sanremo per le donne | «Al primo schiaffo | bisogna denunciare»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Loredana Bertè è salita sul palco dell’Ariston, nella prima serata del Festival di Sanremo, con i capelli blu, che da tempo la accompagnano. Ha cantato, il meglio della musica passata: Mare d’inverno, Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima. Poi, con un paio di decolleté rosse al proprio fianco, ha perorato una causa universale, femminile e femminista. «Grazie per avermi permesso di portare il messaggio contro la violenza sulle donne», ha detto, incalzata da Amadeus. Con la minigonna d’ordinanza e un fiocco rosso sulla giacca, ha voluto avere con sé i simboli della lotta al femminicidio, per ribadire alla platea del Festival l’importanza salvifica della denuncia. «Al primo schiaffo, bisogna denunciare», è stato il messaggio della Bertè, che all’Ariston – con una verve invidiabile, diventata presto un tormentone social – ha presentato il suo nuovo singolo, Figlia di.