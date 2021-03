LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug favorita per l’oro, Comarella per la top20 (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica libera con partenza a intervalli valida per i Mondiali di sci di fondo 2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf, Germania. Therese Johaug cerca un’altra volta il pass per la medaglia d’oro, inserendosi nel ruolo di naturale favorita, pur se in una gara che l’ha vista uscire sconfitta per mano di Jessie Diggins nello scorso febbraio. Il risultato di Falun apree interessanti prospettive per quanto riguarda le speranze delle altre, anche se la skiathlon ha mostrato una Johaug in chiara e netta forma. Per quanto riguarda il capitolo Italia, in gara ci saranno Ilaria Debertolis, Anna ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione Buongiorno a tutti, e benvenuti alladella 10 km femminile a tecnica libera con partenza a intervalli valida per idi sci di2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf, Germania.cerca un’altra volta il pass per la medaglia d’oro, inserendosi nel ruolo di naturale, pur se in una gara che l’ha vista uscire sconfitta per mano di Jessie Diggins nello scorso febbraio. Il risultato di Falun apree interessanti prospettive per quanto riguarda le speranze delle altre, anche se la skiathlon ha mostrato unain chiara e netta forma. Per quanto riguarda il capitolo Italia, in gara ci saranno Ilaria Debertolis, Anna ...

