L'Inail: «Il contagio è infortunio sul lavoro anche per gli infermieri no vax» (Di martedì 2 marzo 2021) Covid e infortunio sul lavoro, l'Istituto pone un'eccezione per gli operatori sanitari rispetto alla decisione di negare il rimborso ai lavoratori contagiati che avevano rifiutato di vaccinarsi

