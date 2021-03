Io sono nessuno prossimamente al cinema (Di martedì 2 marzo 2021) A volte l’uomo più pericoloso di tutti è quello di cui non ti accorgi. Il vincitore dell’Emmy Bob Odenkirk (Better Call Saul, The Post, Nebraska) interpreta Hutch Mansell, un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Un signor nessuno. Quando una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe, The Shack), rimane deluso da lui, e sua moglie Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman) sembra volerlo tenere sempre più lontano. Le conseguenze dell’incidente si scontrano con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In un turbine di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) A volte l’uomo più pericoloso di tutti è quello di cui non ti accorgi. Il vincitore dell’Emmy Bob Odenkirk (Better Call Saul, The Post, Nebraska) interpreta Hutch Mansell, un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Un signor. Quando una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe, The Shack), rimane deluso da lui, e sua moglie Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman) sembra volerlo tenere sempre più lontano. Le conseguenze dell’incidente si scontrano con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In un turbine di ...

davidemaggio : Bella finale. Inaspettato anche il colpo di scena del vincitore. Non se l’aspettava nessuno. Nemmeno quelli che non… - peppeprovenzano : Rivendicare non tanto 'il populismo sano' (qualunque cosa voglia dire) ma quello 'del primo governo' e guardare al… - Raiofficialnews : “Sono onorato di esserci e contento di fare un’esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. N… - GiorgioSciara01 : RT @peppeprovenzano: Rivendicare non tanto 'il populismo sano' (qualunque cosa voglia dire) ma quello 'del primo governo' e guardare al soc… - romanoduccio : RT @peppeprovenzano: Rivendicare non tanto 'il populismo sano' (qualunque cosa voglia dire) ma quello 'del primo governo' e guardare al soc… -