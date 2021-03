In Veneto tornano a salire i nuovi contagi: 1.228 nelle ultime 24 ore, 22 vittime. In calo i ricoveri meno gravi (Di martedì 2 marzo 2021) Crescono i nuovi contagi in Veneto, dove sono stati registrati 1.228 nuovi casi nell’ultimo bollettino regionale, per un totale di 335.478 dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 22, portando il bilancio complessivo a 9.874 vittime. In calo l’incidenza dei positivi sui tamponi effettuati nell’ultimo giorno, ora a quota 2,87%. Gli attuali positivi sono 25.224, mentre si alleggerisce la pressione sulle strutture ospedaliere, con 23 ricoveri in meno nei reparti Covid, portando quindi i posti letto occupati a 1.172. In crescita i dati sulle terapie intensive, con 6 pazienti gravi in più, per un totale di 145. In Veneto i primi intoppi nella ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Crescono iin, dove sono stati registrati 1.228casi nell’ultimo bollettino regionale, per un totale di 335.478 dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I decessi24 ore sono stati 22, portando il bilancio complessivo a 9.874. Inl’incidenza dei positivi sui tamponi effettuati nell’ultimo giorno, ora a quota 2,87%. Gli attuali positivi sono 25.224, mentre si alleggerisce la pressione sulle strutture ospedaliere, con 23innei reparti Covid, portando quindi i posti letto occupati a 1.172. In crescita i dati sulle terapie intensive, con 6 pazientiin più, per un totale di 145. Ini primi intoppi nella ...

