Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro sette funzionari russi per l’avvelenamento di Alexei Navalny (Di martedì 2 marzo 2021) Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro sette alti funzionari russi con l’accusa di essere dietro all’avvelenamento di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa che lo scorso agosto era finito in coma dopo essere venuto a contatto con un agente Leggi su ilpost (Di martedì 2 marzo 2021) Glialticon l’accusa di essere dietro aldi Alexei, il leader dell’opposizione russa che lo scorso agosto era finito in coma dopo essere venuto a contatto con un agente

RobertoBurioni : In UK, grazie alle vaccinazioni, gli anziani (vaccinati per primi) praticamente non muoiono più. E' bene dunque pun… - AnnalisaChirico : La democrazia a 5Stelle è una cosa talmente seria che passano mesi a parlare di come creare un direttorio, fanno gl… - Agenzia_Ansa : Bruxelles è al lavoro per dare vita a un pass vaccinale europeo. fonti Ue spiegano che l'intenzione è di creare un… - Giomil2 : RT @RSInews: USA: 'Mosca ha avvelenato Navalny' Accuse da parte dell'intelligence americana. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la… - cavalierepadano : RT @agambella: Gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni alla Russia. Caso Navalny. -