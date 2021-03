Covid, tornano a salire in Sicilia i nuovi casi (Di martedì 2 marzo 2021) Torna a salire anche in Sicilia il numero dei nuovi casi Covid. Sono 566 i positivi (un centinaio in più rispetto a ieri) su 24.743 tamponi processati, con una incidenza stabile al 2,2%, in risalita rispetto ai giorni scorsi ma oltre la metà del tasso nazionale. La regione è nona oggi nel contagio giornaliero. Le Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 marzo 2021) Torna aanche inil numero dei. Sono 566 i positivi (un centinaio in più rispetto a ieri) su 24.743 tamponi processati, con una incidenza stabile al 2,2%, in risalita rispetto ai giorni scorsi ma oltre la metà del tasso nazionale. La regione è nona oggi nel contagio giornaliero. Le

