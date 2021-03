Covid | Giani | ' Con Figliuolo mi auguro ci sia un cambio di passo'

VTrend_it : ?? Ecco i numeri anticipati oggi dal presidente Giani: - daframax : RT @CorrierediSiena: #covid, #Giani: 'Produrre #vaccini anche a #Rosia con #GSK' - CorrierediSiena : #covid, #Giani: 'Produrre #vaccini anche a #Rosia con #GSK' - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Numeri 'da lunedì', con meno tamponi, meno casi, percentuali di positività più alte. Per quanto r… - zazoomblog : Covid Giani: 877 casi in Toscana tasso positivi sale a 715% - #Covid #Giani: #Toscana #tasso -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

' Le zone rosse sono l'unica soluzione che abbiamo per fermare il. Mascherine e altre misure ... In questi giorni il presidentedovrebbe incontrare i sindaci dell'aretino e dell'Empolese ...Firma dell'Accordo di programma per lo sviluppo degli anticorpi monoclonali per il- 19 tra il Ministero dello sviluppo economico, Regione Toscana, Fondazione Toscana Live ...Toscana Eugenio...Il presidente della Regione Giani ha precisato che sono poco più di 170 i posti in terapia intensiva occupati su un totale a disposizione di quasi 700 ...Cresce ancora il numero delle persone ricoverate per Coronavirus all’ospedale Le Scotte di Siena : adesso sono in 94. E si è ormai ...