**Covid: Comm. Senato, no a emendamento Fdi per aperture ristoranti zona gialla fino alle 22** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari è stato respinto in Commissione I, Affari Costituzionali del Senato, l'emendamento di Fdi che chiedeva di lasciare aperti, in zona gialla, bar, ristoranti, gelaterie, pub e pasticcerie fino alle ore 22. Sull'emendamento si sarebbero astenute Lega e Fi, mentre hanno votato contro le altre forze di maggioranza, Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti parlamentari è stato respinto inissione I, Affari Costituzionali del, l'di Fdi che chiedeva di lasciare aperti, in, bar,, gelaterie, pub e pasticcerieore 22. Sull'si sarebbero astenute Lega e Fi, mentre hanno votato contro le altre forze di maggioranza,

