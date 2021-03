Covid: Bordo, 'rafforzare subito le misure, meglio qualche sacrificio ora' (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Il #GovernoDraghi dovrebbe rafforzare subito le misure anti #Covid 19. Sarebbe un errore, visto il trend di crescita dell'infezione, se al rischio concreto della #TerzaOndata arrivassimo tardi. meglio qualche altro sacrificio ora piuttosto che una primavera molto complicata". Lo scrive su Twitter Michele Bordo, vicepresidente dei deputati Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Il #GovernoDraghi dovrebbeleanti #19. Sarebbe un errore, visto il trend di crescita dell'infezione, se al rischio concreto della #TerzaOndata arrivassimo tardi.altroora piuttosto che una primavera molto complicata". Lo scrive su Twitter Michele, vicepresidente dei deputati Pd.

RaiNews : Al centro vaccinale dell'ospedale Baggio di Milano, è stata allestita dall'esercito la prima struttura di questo ti… - gjscco : RT @RaiNews: Al centro vaccinale dell'ospedale Baggio di Milano, è stata allestita dall'esercito la prima struttura di questo tipo per le i… - Agenparl : Covid: Bordo (Pd), Governo rafforzi subito misure contenimento - - sergimagugliani : RT @RaiNews: Al centro vaccinale dell'ospedale Baggio di Milano, è stata allestita dall'esercito la prima struttura di questo tipo per le i… - Alleniram17 : RT @RaiNews: Al centro vaccinale dell'ospedale Baggio di Milano, è stata allestita dall'esercito la prima struttura di questo tipo per le i… -