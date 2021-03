Covax | vaccini | Ue intensifica investimenti a favore dei Paesi poveri

Leggi su ck12

(Di martedì 2 marzo 2021) L’Unione europea ha raddoppiato i fondi adel pianoper il rifornimento deiverso i. L’obiettivo è la distribuzione equa del vaccino anche neieconomicamente più deboli. BOGOTA, COLOMBIA – JANUARY 26: A health worker takes part in a vaccination drill before the arrival of the anti COVID-19 vaccines at Patio Bonito Tintal hospital on January 26, 2021 in Bogota, Colombia. The Colombian National Vaccination Plan against COVID-19 will begin on February. The government acquired 10 million vaccines from Pfizer/BioNTech and 10 million from Oxford/AstraZeneca, which will serve 10 million Colombians, and another 9 million vaccines with the pharmaceutical Janssen, subsidiary of Johnson & Johnson. Colombia has another 20 million vaccines guaranteed ...