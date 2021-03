CorSport: Manolas verso la convocazione per il Sassuolo (Di martedì 2 marzo 2021) Per la partita contro il Sassuolo, Gattuso potrebbe recuperare Manolas, almeno in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport. “L’ultima nota lieta potrebbe invece riguardare Manolas, per il quale si potrebbe ipotizzare un recupero già per l’impegno di domani sera. Il greco – alle prese con una distorsione alla caviglia – ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, e ciò fa ben sperare di poterlo riavere almeno in panchina”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Per la partita contro il, Gattuso potrebbe recuperare, almeno in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport. “L’ultima nota lieta potrebbe invece riguardare, per il quale si potrebbe ipotizzare un recupero già per l’impegno di domani sera. Il greco – alle prese con una distorsione alla caviglia – ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, e ciò fa ben sperare di poterlo riavere almeno in panchina”. L'articolo ilNapolista.

