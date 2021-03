Conte lavora al rilancio dei 5 Stelle

(Di martedì 2 marzo 2021) L'ex premier accetta il compito di rifondare il Movimento. Ma all'interno restano le difficoltà per le esplusioni dei parlamentari anti - Draghi e in vista delle elezioni comunali

shiwasekitai : RT @LaNotiziaTweet: Parola d’ordine unità. Ecco la rivoluzione #M5S a cui lavora #Conte. L’ex premier eviterà nuove scissioni. E coabiterà… - PpPagliaro : RT @GuadagnoRaffae2: Non vediamo ne sentiamo il PdC. Molti si preoccupano. Eravamo abituati alle dirette “casaliniane” di Conte. Ebbene: Dr… - mariamacina : RT @GuadagnoRaffae2: Non vediamo ne sentiamo il PdC. Molti si preoccupano. Eravamo abituati alle dirette “casaliniane” di Conte. Ebbene: Dr… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Parola d’ordine unità. Ecco la rivoluzione #M5S a cui lavora #Conte. L’ex premier eviterà nuove scissioni. E coabiterà… - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: Parola d’ordine unità. Ecco la rivoluzione #M5S a cui lavora #Conte. L’ex premier eviterà nuove scissioni. E coabiterà… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte lavora

L'ex premier accetta il compito di rifondare il Movimento. Ma all'interno restano le difficoltà per le esplusioni dei parlamentari anti - Draghi e in vista delle elezioni comunaliMa affinché dal proposito si passi al concreto, è stato lo stessoa chiedere delle garanzie specifiche. Innanzitutto non vuole finire in mezzo a fuochi incrociati: il nome dell'ex presidente ..."Il coprifuoco è una stupidaggine, abbiamo limitato la libertà degli italiani con un Dpcm firmato dal presidente del ...La Spezia – I musei spezzini riaprono ai visitatori. Con la zona gialla pinacoteche e gallerie tornano a essere frequentabili nel rispetto dei protocolli contro la Covid-19. E così collezioni permanen ...