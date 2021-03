Come è morto dj Claudio Coccoluto (Di martedì 2 marzo 2021) Apprendiamo oggi della morte del dj Claudio Coccoluto. Aveva 59 anni ed era nato a Gaeta (LT). A dare la notizia della comparsa del noto dj italiano è stato il Corriere della Sera. Il quotidiano riferisce della scomparsa in seguito ad una malattia contro la quale l’uomo stava combattendo da più di un anno. Dj Claudio Coccoluto è morto martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino (Frosinone), accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club Come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”, lo saluta così l’amico e socio Giancarlo Battafarano. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Apprendiamo oggi della morte del dj. Aveva 59 anni ed era nato a Gaeta (LT). A dare la notizia della comparsa del noto dj italiano è stato il Corriere della Sera. Il quotidiano riferisce della scomparsa in seguito ad una malattia contro la quale l’uomo stava combattendo da più di un anno. Djmartedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino (Frosinone), accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei clubdj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”, lo saluta così l’amico e socio Giancarlo Battafarano. ...

