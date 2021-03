Chiama il 112 e chiede una pizza | donna si salva dalle botte dell' ex

(Di martedì 2 marzo 2021) Milano - "Vorrei una, ho proprio bisogno di una margherita" . Dall'altro capo del telefono però non c'era una pizzeria, ma un operatore del 112, che ha capito che quella strana richiesta era in ...

Milano - "Vorrei una pizza, ho proprio bisogno di una margherita" . Dall'altro capo del telefono però non c'era una pizzeria, ma un operatore del, che ha capito che quella strana richiesta era in realtà un Sos. Così è stata salvata una 32enne di origini marocchine a Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, intorno alla ...Ha chiamato ilchiedendo una pizza, insistentemente, e poi specificando: 'Ho proprio bisogno di una margherita'. E l'operatore al telefono ha capito che aveva bisogno d'aiuto per difendersi dal compagno violento."Ho bisogno di una pizza": la telefonata di aiuto al 112 La registrazione della chiamata con cui la donna ha chiesto aiuto per sfuggire alle botte dell'ex ...La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni per il reato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna, ...