Chi sono i Coma Cose? Ecco la loro storia (Di martedì 2 marzo 2021) I Coma Cose hanno guadagnato posizioni in termini di notorietà e gradimento: il duo musicale dallo stile eccentrico e senza dubbio originale, composto da Fausto Lama (conosciuto anche come Edipo e Fausto Lama) e California (nome d'arte di Francesca Mesiano) sta iniziando a farsi conoscere al grande pubblico da qualche tempo. Chi sono i Coma Cose? Nonostante il genere sia definibile rap a tutti gli effetti, risente delle influenze derivanti dalla musica elettronica, così come quella pop e d'autore. Fausto (nato il 21 novembre 1978 a Gavardo, nel bresciano) in passato ha lavorato come fonico per poi esordire da solista con l'album Hanno ragione i topi per la Foolica Records, ma la carriera ha avuto più di qualche stop, portandolo a lavorare come commesso, che è dove conosce Francesca Mesiano, nativa di ...

