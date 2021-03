Carenza medici: via libera a immatricolazione dei ricorrenti (Di martedì 2 marzo 2021) Carenza medici, errato calcolo del fabbisogno e un’assoluta mancanza di programmazione le motivazioni che hanno spinto i giudici ad accogliere i ricorsi e disporre le immatricolazioni. Tar e Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi patrocinati dallo studio legale Leone-Fell & C bacchettando ancora una volta il Ministero. In pratica, dal 2018 ad oggi, Ministero Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 2 marzo 2021), errato calcolo del fabbisogno e un’assoluta mancanza di programmazione le motivazioni che hanno spinto i giudici ad accogliere i ricorsi e disporre le immatricolazioni. Tar e Consiglio di Stato hanno accolto i ricorsi patrocinati dallo studio legale Leone-Fell & C bacchettando ancora una volta il Ministero. In pratica, dal 2018 ad oggi, Ministero

crpiemonte : .@sarah_disabato ben venga l'aumento delle risorse per favorire le forme associative dei medici di medicina general… - crpiemonte : .@SilvioMagliano è una legge con ben poche novità, tranne inserimento di infermieri di famiglia e di comunità volut… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Carenza medici, tre anni senza programmazione: via libera all’immatricolazione dei ricorrenti: Le porte dei c… - NurseTimes : ?? Nurse Times Carenza medici, tre anni senza programmazione: via libera all’immatricolazione dei ricorrenti: Le por… - crpiemonte : Di fronte alla carenza di medici di famiglia, @MonicaCanalis sostiene l'incremento delle borse di studio proposto d… -